قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة الرواتب والمعاشات ودعم الأسر الأكثر احتياجا .. اعرف هتزيد كام
الخارجية الفلسطينية: عباس قدّم بالقاهرة مبادرة بشأن معالجة الأوضاع بغزة
متحدث الوزراء: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة زيادة الموارد والإصلاحات
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
بورصة برلين.. وزير السياحة يروج للاستثمار بالساحل الشمالي والمتحف الكبير
لم يكن في يومه .. تقييم متواضع لـ محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان
حب أم صداقة؟.. دينا الشربيني توضح حقيقة ارتباطها بـ أنس بوخش
17 مايو .. العراق تعلن استضافة القمة العربية المقبلة
تركيا تدعو لإنشاء تحالف إقليمي لمحاربة تنظيم قسد
عجائب صلاة الضحى.. هل يمكن أداؤها قبل الظهر بدقائق؟
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
الضرائب: حريصون على تبسيط الإجراءات لدعم الممولين للتوسع والنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يصدر قراراً بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها

الالعاب النارية بأسوان
الالعاب النارية بأسوان
محمد عبد الفتاح

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة ، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الإجتماعى. 

ووجه المحافظ المسئولين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه ، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية ، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة ، وإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن. 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على المسئولين بجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتتالية على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة لضبط أى مخالفات تتعلق ببيع المنتجات المشار إليها ، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية ، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق. 

وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين مسئولي المحليات والأجهزة الشرطية بمديرية الأمن للمعاونة والمشاركة فى تنفيذ قرار الحظر والتداول للألعاب النارية للتصدى لهذه الظاهرة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .

فيما شهدت مدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة بعدد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق حى جنوب تنفيذاً لقرار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات،  وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وبمشاركة العاملين بمديرية التموين وشرطة المرافق ونواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى. 

وقد أسفرت جهود الحملة عن تشميع وإغلاق  من عدد المحلات ، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمحلات أخرى ، وضبط كمية من الألعاب النارية ، وسيتم تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وفاة فتاة - تعبيرية

الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

كأس العاصمة

الأهلي مع إنبي والزمالك والجونة..مواعيد مباريات كأس العاصمة

الاتحاد السعودي

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك في الدور الثاني للدوري

بالصور

توقف عن تناولها .. مرض خطير يصيبك بسبب السمبوسة

السمبوسة
السمبوسة
السمبوسة

أسرار عمل البرياني بالدجاج بالطريقة الأصلية

البرياني
البرياني
البرياني

من أشهر المشروبات الرمضانية..طريقة عمل عصير الخروب

.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد