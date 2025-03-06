محافظ أسوان يصدر قراراً بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة ، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الإجتماعى.

ووجه المحافظ المسئولين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه ، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة إنتشار الألعاب النارية ، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة ، وإصدار القرارات التنفيذية في هذا الشأن.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على المسئولين بجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتتالية على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة لضبط أى مخالفات تتعلق ببيع المنتجات المشار إليها ، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية ، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين مسئولي المحليات والأجهزة الشرطية بمديرية الأمن للمعاونة والمشاركة فى تنفيذ قرار الحظر والتداول للألعاب النارية للتصدى لهذه الظاهرة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .

فيما شهدت مدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة بعدد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق حى جنوب تنفيذاً لقرار اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وبمشاركة العاملين بمديرية التموين وشرطة المرافق ونواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تشميع وإغلاق من عدد المحلات ، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمحلات أخرى ، وضبط كمية من الألعاب النارية ، وسيتم تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة.