قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء رئيس غانا بذكرى يوم الاستقلال
ماكرون : سندعو رؤساء أركان جيوش الدول الأوروبية الراغبة في نشر قوات بأوكرانيا
قلة أدب.. ماذا قالت مفيدة شيحة عن مسلسلات رمضان 2025
الأهالى يشيعون جثمان موظف مات أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية
هل تؤثر حقنة الأنسولين على صحة الصيام؟.. الأزهر للفتوى يجيب
سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الخميس 6-3-2025
مش موجود بالعالم .. شوبير يعلق على عدد الأندية في الدوري المقبل
رئيس الوزراء: نعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.. ونواب: لابد من تعزيز الحصيلة الدولارية
الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان استعدادات بعثة الأولمبياد الخاص للمشاركة بالألعاب الشتوية
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف تعويضات المستحقين عن مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : المعارض والمنافذ ستستمر طوال العام وجميع السلع متوافرة

محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان
محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته التفقدية بمعرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بجوار التنظيم والإدارة على كورنيش النيل، أن المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة لن تقتصر على شهر رمضان فقط، بل ستستمر طوال العام، بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية. كما وجه المحافظ بضخ المزيد من السلع لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة  اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.

وعلى هامش الجولة، أجاب محافظ المنيا على أسئلة عدد من الصحفيين ومراسلى القنوات والمواقع الاخبارية،  وفى رده على سؤال حول خطة المحافظة لتطوير قطاع النقل ومنظومة إحلال سيارات "البيك أب" أوضح اللواء كدوانى  أن المحافظة وفرت بدائل لائقة وآمنة لهذه المركبات، مشددًا على ضرورة انضمام السائقين وأصحاب السيارات إلى المنظومة الجديدة، حفاظًا على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار استخدام سيارات النقل الخفيفة في نقل الركاب لم يعد مقبولًا، خاصة مع تكرار الحوادث الناجمة عنها. وأكد عزمه على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وفيما يخص قطاع الصحة، شدد المحافظ على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى حرصه على تنفيذ التوجيهات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية. كما أوضح أن جولاته الميدانية تشمل دائمًا تفقد المنشآت الصحية، وكان آخرها زيارة المركز الطبي الشرقي، الذي يجري العمل على رفع كفاءته وتطويره ليشمل عيادات تخصصية جديدة، تضاف إلى التأمين الصحى بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا سلع غذائية أهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وفاة فتاة - تعبيرية

الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

ارشيفية

تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة لشارع الجمهورية

ترشيحاتنا

بهذا الموعد| تعرف على إجازة عيد الفطر المبارك 2025

في هذا الموعد| تعرف على إجازة عيد الفطر المبارك 2025

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

جزء من جناح مصر- بورصة برلين

ماذا يفعل وزير السياحة والآثار في برلين؟ .. 10 نقاط تكشف الأمور

بالصور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

ضبط 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محظور بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

توقف عن تناولها .. مرض خطير يصيبك بسبب السمبوسة

السمبوسة
السمبوسة
السمبوسة

أسرار عمل البرياني بالدجاج بالطريقة الأصلية

البرياني
البرياني
البرياني

فيديو

مفيدة شيحة

قلة أدب.. ماذا قالت مفيدة شيحة عن مسلسلات رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد