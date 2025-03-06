محافظ المنيا : المعارض والمنافذ ستستمر طوال العام وجميع السلع متوافرة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته التفقدية بمعرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بجوار التنظيم والإدارة على كورنيش النيل، أن المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة لن تقتصر على شهر رمضان فقط، بل ستستمر طوال العام، بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية. كما وجه المحافظ بضخ المزيد من السلع لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.

وعلى هامش الجولة، أجاب محافظ المنيا على أسئلة عدد من الصحفيين ومراسلى القنوات والمواقع الاخبارية، وفى رده على سؤال حول خطة المحافظة لتطوير قطاع النقل ومنظومة إحلال سيارات "البيك أب" أوضح اللواء كدوانى أن المحافظة وفرت بدائل لائقة وآمنة لهذه المركبات، مشددًا على ضرورة انضمام السائقين وأصحاب السيارات إلى المنظومة الجديدة، حفاظًا على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار استخدام سيارات النقل الخفيفة في نقل الركاب لم يعد مقبولًا، خاصة مع تكرار الحوادث الناجمة عنها. وأكد عزمه على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وفيما يخص قطاع الصحة، شدد المحافظ على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى حرصه على تنفيذ التوجيهات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية. كما أوضح أن جولاته الميدانية تشمل دائمًا تفقد المنشآت الصحية، وكان آخرها زيارة المركز الطبي الشرقي، الذي يجري العمل على رفع كفاءته وتطويره ليشمل عيادات تخصصية جديدة، تضاف إلى التأمين الصحى بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

