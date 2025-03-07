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دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة.. ردده بخشوع ينير الله قبره
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة.. ردده بخشوع ينير الله قبره

دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة
دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة
شيماء جمال

دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة .. لا شك أن يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، وفضل ليلة الجمعة عظيم، حيث انها ليلة مباركة ومليئة بالفضل والبركة والمغفرة، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من قام ليلة الجمعة، إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه”، وقال أيضا"إن الله تعالى يغفر لجميع المسلمين في كل ليلة جمعة، إلا لمن وقع بينه وبين أخيه شرخ، حتى يصطلحان"، فهذا فضلها فى سائر الشهور ما بالك بشهر رمضان، لذلك نذكر فى السطور التالية دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة ، إذ ان هناك العديد من الادعية التى يمكنك ان تهديها لشخص عزيز عليك توفي.

دعاء للمتوفى فى ليلة الجمعة

يا رب، نسألك في ليلة الجمعة أن ترحم ميتنا، وتغفر له وتعفُ عنه، وتجمعنا به في جنتك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر له، وارحمه، وارفع درجته في الجنة، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

"اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرَد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

"اللهم إن [اسم المتوفى] في حكمك، ومضمن في قدرتك، فاغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرَد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

"اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله".

"اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله ووسع مدخله".

"اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

هذه بعض الأدعية التي يمكن قراءتها للمتوفى، وتعتبر من الأدعية المهمة التي تُقرأ لأجله.

دعاء للميت يوم الجمعة قصير

اللهم اغفر لميتنا واغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وثبته عند السؤال، وتجاوز عن سيئاته واعفو عنه يا كريم يا رب.
يا رب اسألك دعوة مستجابة لفقيدي، اللهم ارزقه فسيح جناته، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
يا رب مع أذان فجر أول يوم رمضان، اللهم ارحمه، وافسح قبره، واكتبه عندك من المحسنين، وارزقه الجنة دون حساب، ولا سابقة عذاب.
يا رب في شهر رمضان المبارك، ارحم فقيدي ومن تشتاق له روحي في أيامك الجميلة هذه، واكتبه عندك من الصالحين والأبرار.
ربِ إني أسألك بعظمتك أن تتجاوز عن سيئاته، وأن ترزقه الجنة، وتظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تجمعنا به في خير وعلى خير في جنات النعيم.

دعاء للميت في قبره

اللهم املًا قبره نورًا، وأفسح له فيه، اللهم ثبته عند السؤال، وأشمله في رحمتك، وتجاوز عن سيئاته، واكتب له الأجر والانتفاع بدعائنا له يا أرحم الراحمين.
للميت فرحه في قبره عندما يصله دعاء من اهل الدنيا اللهم مع نزول المطر في وقت الاستجابه ان ترحم (اخي عبد الملك )جميع موتي المسلمين وتجعلهم في جنات النعيم.

اللهم ارحم من رحلوا عن هذه الدنيا وتركوا في ذاكرتنا صورهم وأصواتهم وضحكاتهم ، اللهمّ املأ قبورهم بالرّضا والنّور والفسحة والسّرور ، اللهم اجعل قبورهم بردًا وسلامًا.
اللهم ارحم من أصبحوا في ودائعك وبّرد على قبورهم وأعف عنهم واجعلهم مكرمين في جنانك اللهم ارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

دعاء للميت يوم الجمعة أبي

اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.
•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.


دعاء للميت قصير

اللهم إنه كان من عبادك الذين يشهدون بوحدانيتك فأحسن نزله
اللهم أعفو عنه واغفر له واجعله من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم اغفر لموتانا وتجاوز عما تعلم عنهم فإنهم ضيوفك وأنت أرحم الراحمين.
اللهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.يا رب أنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهم وارحمهم.
يا رب أنت الغفور الرحيم فاجعل الجنة دارهم ومستقرا لهم.
اللهم اظلهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.
اللهم أنعم عليهم بنظرة رضا فإنه من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.
اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم واجعلهم مستبشرين برحمتك.
اللهم اجعل موتانا من أسعد السعداء في قبورهم.اللهم أرزقهم الفسحة والضياء وآنسهم بالقرب إليك.
اللهم اجعل قبور موتانا في نور دائم لا ينقطع.


دعاء للميت مكتوب

اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنه القبر وعذاب النار.

اللهم إنه جاء ببابك واناخ بجنابك فجد عليه بعفوك واكرامك وجود احسانك.

اللهم ان رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه.

اللهم إنه صبر على البلاء ولم يجزع فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب.

اللهم اجعل فقيدي وجمع موتى المسلمين في جنات الخلد منعمين مترفين.

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