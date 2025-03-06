ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ مجموعة من الضربات القوية التي تستهدف النشاط غير القانوني للإتجار بالعملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.

وتشهد هذه الجهود تضافرًا بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

النتائج الأمنية في 24 ساعة

في إطار هذه الحملات المستمرة، أسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في هذه القضايا أكثر من 7 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين بتهمة المضاربة بالنقد الأجنبي وتهريب العملات لتوسيع دائرة الأسواق غير الرسمية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي.