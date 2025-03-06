قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف: ماكرون يلجأ إلى تصرفات غير مدروسة في محاولة لإنقاذ سمعته
بعد القمة العربية الطارئة.. هكذا خرجت الخطة شاملة لإعادة إعمار غزة
زلزال بقوة 4.19 يضرب شرم الشيخ
حسام حبيب ضحية رامز جلال .. اليوم
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة رغم وقف إطلاق النار
إغلاق المعابر يهدد غزة بكارثة إنسانية وصحية خلال أيام.. تفاصيل
لمنع التعدي الجائر .. استغاثة من أهالي المقطم لمحافظ القاهرة
مسؤول أمريكي كبير: ترامب يعتزم ترحيل ربع مليون أوكراني من الولايات المتحدة
بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوك
أول رد من التعليم بشأن ظهور حالات جدري في مدرسة العمرانية
دعاء المطر كما ورد عن النبي.. ردده لتنال خيرا عظيما
برق ورعد وثلوج| أمطار غزيرة تضرب الدقهلية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 7 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي

الدولار
الدولار
مصطفى الرماح   -  
رامى المهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ مجموعة من الضربات القوية التي تستهدف النشاط غير القانوني للإتجار بالعملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.

وتشهد هذه الجهود تضافرًا بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

النتائج الأمنية في 24 ساعة

في إطار هذه الحملات المستمرة، أسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم ضبطها في هذه القضايا أكثر من 7 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين بتهمة المضاربة بالنقد الأجنبي وتهريب العملات لتوسيع دائرة الأسواق غير الرسمية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي.

العملات الأجنبية الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وفاة فتاة - تعبيرية

الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

وفاة معلمة بسوهاج

الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة لشارع الجمهورية

جانب من الحادث

غيبوبة سكر لسائق تتسبب في تهشيم 3 سيارات وإصابة 6 مواطنين بالحوامدية

بالصور

أورمان الشرقية تنظم احتفالية لتوزيع كراتين رمضان

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

إقامة 47 سوق يوم واحد و33 معرض" أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة بالشرقية

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

ضبط 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محظور بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قبل إغلاق باب التقديم .. تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من منخفض جوي.. أمطار وسيول على هذه المناطق

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع الجرام.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار بالبنوك

مفيدة شيحة

قلة أدب.. ماذا قالت مفيدة شيحة عن مسلسلات رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد