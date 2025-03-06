أحمد دياب يكشف سر إقامة جولة واحدة للدوري في مارس

كشف النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن سبب إقامة جولة واحدة من بطولة الدوري المصري في شهر مارس الجاري.

وأوضح أحمد دياب، أن مواعيد كأس مصر، أخدت جميع أوقات التوقف الدولي في شهر مارس، حيث ستقام المباريات في الأيام التالية 8 '9، 14، 15، 28، 29 من شهر مارس الحالي.

وأشار رئيس رابطة الأندية، إلى أن فترة التوقف الدولي ستكون من 17 مارس وحتى 25 من ذات الشهر، فأصبحت الأيام المتاحة أمام الرابطة، هي 11، 12، 13 لكي نستطع خوض جولة من بطولة الدوري في شهر مارس.

وأكمل أحمد دياب أن رابطة الأندية وضعت جولة واحدة في بطولة الدوري في شهر مارس محاولة استغلال الوقت من أجل إنهاء بطولة الدوري في 30 مايو المقبل، وفقًا لما حددته رابطة الأندية المحترفة مع الأندية".