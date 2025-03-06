يعد طاجن الفريك بالدجاج والفواكه المجففة من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم فوائد صحية وقدرا كبيرا من الشبع.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الفريك بالدجاج والفواكه المجففة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الفريك بالدجاج والفواكه المجففة



● فريك

● بصل

● ثوم

● صدور دجاج

● طماطم مفرومة

● فواكه مجففة

● فلفل حار

● زعتر

● كزبرة خضراء

● ملح وفلفل

● بهارات مشكلة

● مكعب مرق

● سمنة

طريقة عمل طاجن الفريك بالدجاج والفواكه المجففة

في حلة بها سمن شوحي الفريك مع البهارات والمرقة المطحونة والملح والفلفل الأسود وانتظرى حتى النضج.



فى حلة اخرى بها زيت وسمن شوحي مكعبات الدجاج ثم يضاف البصل والثوم والملح والفلفل الاسود وكل البهارات والفلفل الحار ثم يضاف الطماطم ويقلب جيدا.

ضعي عليها الفريك وينقل الخليط في طاجن فرن ثم يدخل فرنا ساخنا حتى النضج.