الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس .. إليك الرابط والخطوات وطرق الدفع

ازداد البحث خلال الساعات الأخيرة عن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، وذلك تحسباً لوقوع غرامات او تأخيرات في السداد، حيث أصبح الاستعلام أونلاين عن اي شيء ترغب به حتى الفواتير أصبحت عبر الهاتف بشكل سهل وسريع .

ويستعد المواطنون لـ سداد فاتورة الغاز الطبيعي شهر مارس 2025 ، لذا يبحثون عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز ، وهو ما نستعرضه معكم خلال السطور التالية..

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الغاز التابعة لها

اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز

إدخال رقم المشترك، والذي يشمل

رقم العقار والشقة

البلوك والمنطقة

المحافظة والقطاع

رقم العداد بدقة

الضغط على استعراض الفواتير

عرض قيمة الفاتورة المستحقة للسداد

رابط قراءة عداد الغاز لشهر مارس 2025

يستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر مارس 2025 خلال الفترة 1 مارس وحتى 27 مارس ، وذلك من خلال المواقع الرسمية لشركات الغاز ، وهي :

شركة ناتجاس: من الرابط هنــــــا .

«شركة بتروتريد»، من خلال الرابط هنــــــا .

دفع فاتورة الغاز عبر تطبيق إنستا باي

فتح تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول.

اختيار "دفع الفواتير".

تحديد "فواتير الغاز".

اختيار شركة الغاز التابع لها العداد (بتروتريد أو ناتجاس).

إدخال رقم المشترك.

الضغط على "التالي" لعرض قيمة الفاتورة.

تأكيد الدفع بإدخال الرقم السري للتطبيق.

طريقة سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2025 أونلاين

هناك العديد من الطرق التي يمكنك اختيار الأفضل لك منها ، لـ سداد فاتورة الغاز شهر مارس ، ومنها :

السداد من خلال المحصلين المعتمدين

سداد الفاتورة عبر البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

الدفع أونلاين باستخدام خدمات المحافظ الالكترونية مثل «فودافون كاش» و«أورانج كاش».

استخدام تطبيق «إنستا باي» للدفع الإلكتروني بسهولة

الدفع عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مثل فوري، أمان، ومصاري.

وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية طريقة مريحة وآمنة لتسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الشركة، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويضمن استمرارية الخدمة دون مشكلات.