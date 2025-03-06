الأهلي السعودي يتصدر قائمة أفضل الفرق عالميا من حيث النتائج منذ نوفمبر 2024

كشف موقع “Sofascore” العالمي المتخصص في الإحصائيات، عن قائمة أفضل الفرق تحقيقًا للنتائج عالميًا منذ بداية نوفمبر 2024، حيث تصدر الأهلي السعودي القائمة برقم مميز، متفوقًا على العديد من الأندية الكبرى.

تفوق الأهلي تحت قيادة يايسله

قاد المدرب الألماني ماتياس يايسله فريق الأهلي السعودي إلى نتائج رائعة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها الفوز على الريان القطري بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقترب الفريق من بلوغ ربع النهائي قبل لقاء الإياب في جدة بعد أسبوع.

سجل أهداف الأهلي كلٌّ من:

- غاليني

- رياض محرز

- فراس البريكان

فيما سجل روجر غيديس هدف الريان الوحيد.

أفضل الفرق تحقيقًا للنتائج عالميًا

وفقًا للقائمة التي نشرها موقع "meutimao" نقلًا عن "Sofascore"، فإن الأهلي السعودي تصدر القائمة بنسبة نجاح بلغت 86.7%، متفوقًا على أندية عالمية أخرى، منها:

1. الأهلي السعودي – 86.7%

2. كورينثيانز البرازيلي* – 83.3%

- حقق 17 انتصارًا، و4 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط في 22 مباراة، مسجلًا 43 هدفًا واستقبل 21 هدفًا.

3. القادسية السعودي – 83.3%

4. باريس سان جيرمان الفرنسي – 82.7%

5. أتلتيكو مدريد الإسباني – 82.1%

الأهلي يسعى لمواصلة التألق محليًا

يسعى الأهلي السعودي لمواصلة مشواره الناجح في دوري روشن السعودي، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

ويستعد الفريق لمواجهة الخليج، مساء الجمعة، ضمن الجولة 24 من المسابقة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على الهلال بنتيجة 3-2.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

- يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

- يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق انتصار جديد لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة.