أحمد هارون يحذر من خطورة الاستنزاف العاطفي والاحتراق النفسي

أكد الدكتور أحمد هارون، أستاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، أن الرغبة في مساعدة الآخرين وتقديم النصيحة لهم أمر إيجابي، لكن المشكلة تكمن في الإصرار على تغيير أشخاص لا يرغبون في التغيير، مما يؤدي بمرور الوقت إلى الإحساس بالاحتراق النفسي.

وقال أحمد هارون، خلال تقديمه برنامج “علمتني النفوس”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإنسان يحتاج إلى أن يشعر بالتقدير والاهتمام، وحين يفتقد ذلك يصبح مثل عود البخور الذي كان ينشر عطراً جميلاً، لكنه احترق تمامًا وانتهى.

وحذر أستاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، من خطورة الاستنزاف العاطفي والاحتراق النفسي الذي قد يصيب الشخص نتيجة محاولاته المستمرة لتغيير تفكير وسلوكيات الآخرين دون جدوى.



