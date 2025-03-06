أمطار وثلوج وبرد قارس .. متى تنتهي موجة الصقيع في رمضان ؟

بعد تساقط الامطار والثلوج التي شهدتها الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، يبحث الكثير عن حالة الطقس غداً الجمعة ، وهل تستمر الأمطار غداً خاصة في ظل التقلبات الجوية السريعة التي حدثت خلال الأسبوع الأول من رمضان 2025 .

هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس غداً الجمعة ، وأكدت استمرار تساقط الأمطار على عدة مناطق مع استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى .

هل تسقط الأمطار غداً؟

وأكدت الأرصاد أن الطقس غداً الجمعة، هناك فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وتتوافر فرص سقوط الامطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة .

وتستمر موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس غداً الجمعة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة 7 مارس 2025 الموافق 7 رمضان، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، كما شددت على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، وتجنب الاقتراب من الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المعدنية خلال فترات نشاط الرياح، ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري للاطلاع على أي تحديثات حول الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

موعد انتهاء موجة البرد

وتستمر موجة البرد الشديدة وتقلبات الطقس حتى يوم 11 مارس الموافق 11 رمضان، حيث تشهد الأجواء برودة وأمطار وانخفاض في درجات الحراراة ليلاً .

وعن حالة الطقس من السبت 8 مارس حتى الثلاثاء 11 مارس 2025 توقعت الاصاد الجوية وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 12

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 14

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة