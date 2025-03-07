الدعوة الاولى| اليوم فتح باب التسجيل لحضور في جتماع الجمعية العمومية الصحفيين

تفتح اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين الساعة الـ 10 صباح اليوم الجمعة 7 مارس باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية .

وكانت مجلس نقابة الصحفيين وجه الدعوة الاولى الى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 7مارس 2025م.



إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).



وأوضح مجلس النقابة أن جدول الأعمال للجمعية العمومية ما يلي:



1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.



- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى ( 50% + 1 ) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م ( 25 % ).

