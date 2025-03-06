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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفل برمضان ببرنامج متنوع في شمال سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، يوم الاثنين المقبل 10 رمضان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمحافظة شمال سيناء، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر المبارك.

تقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة وتستهل بسهرة رمضانية بقصر ثقافة العريش، تتضمن أمسية شعرية يقدمها الشاعر محمد محروس، بجانب ورشة مشغولات يدوية بالخرز تدريب نسرين عادل، وعروض فنية لفرقتي العريش للفنون الشعبية، والموسيقى العربية.

كما يشهد القصر استمرار العروض الفنية أيام 11، 13، 15، 16، 17 رمضان، بالإضافة إلى لقاءات تثقيفية يومي 11 ، 13 رمضان، وورش فنية الأطفال وذوي الهمم يومي ١٣ و ١٦ رمضان، وأمسية شعرية يوم ٢٠ من الشهر نفسه، يليها ورشة لتعليم الطرق على النحاس تدريب محمد محروس.

وتتواصل الفعاليات الرمضانية المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، بقصر ثقافة بئر العبد مع لقاء بعنوان "كيف نستقبل رمضان" يقدمه الشيخ محمود عيد، يوم ١٠ رمضان، وآخر يوم ١٩ بعنوان "فوائد شهر رمضان" يقدمه الشيخ جمال سالم.

كما ينظم فرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، لقاءات تثقيفية بعدد من مواقعه منها لقاء بعنوان "آداب رمضانية" يقدمه الشيخ أحمد سالم يوم 11 رمضان ببيت ثقافة المساعيد، وآخر بعنوان "نساء أهل الجنة" يوم 12 رمضان بمكتبة ضاحية السلام، وتختتم الفعاليات بلقائين يوم ٢٠ رمضان ببيت ثقافة قاطية وقصر ثقافة الشيخ زويد.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الكريم.

محافظة شمال سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية اللواء خالد اللبان برنامج احتفالات وزارة

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