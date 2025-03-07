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تحسبا لتجمع الأمطار.. انتشار سيارات شفط المياه في شوارع القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحسبا لتجمع الأمطار.. انتشار سيارات شفط المياه في شوارع القاهرة

سيارات شفط المياه
سيارات شفط المياه
أحمد مهدي

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالخدمات المرورية لمتابعة الحالة المرورية وسيارات شفط المياه تزامنا مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالعاصمة ومنعا للتكدسات المرورية.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة هامة إلى قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية والرئيسية تزامنًا مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، حيث أهابت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتضمنت نصائح وإرشادات وزارة الداخلية للقيادة الآمنة على الطرق السريعة والصحراوية والمحاور الرئيسية في إطار الحد من الحوادث التي قد تقع بسبب الطقس السيئ، تضمنت في ضرورة تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وفي حالة الأعطال.. تشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 مترًا في اتجاه السير.

أيضا تضمنت النصائح عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000، وعدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

القاهرة الخدمات المرورية مديرية أمن القاهرة سيارات شفط المياه الأمطار

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