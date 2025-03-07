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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: نتنياهو وأمثاله ليسوا دعاة سلام.. رسالة غير متوقعة من حسام حبيب لـ شيرين | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:


مصطفى بكري: نتنياهو وأمثاله ليسوا دعاة سلام
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الإستقرار للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن  قرارات القمة العربية اغضبت الادارة الامريكية والاسرائيلية.

شوبير: مستعد للموت وأتمنى ألقاه وأنا واقف على رجلي
تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن جانب من حياته الشخصية خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار، حيث كشف عن استعداده الكامل للموت وتمني أن يلقى ربه وهو في أفضل حال.


أحد المحررين المصريين العائدين من السودان: لدينا رجال قادرون على استعادة الحقوق
أكد أحمد عزيز، أحد المحررين المصريين من السودان، أنهم كانوا فاقدين للأمل، في العودة لمصر مرة أخرى، مضيفا:" نشكر الرئيس عبد الفتاح  السيسي على تدخله لعودتنا لمصر".


آسف ولسه بحبك.. رسالة غير متوقعة من حسام حبيب لشيرين برامز إيلون مصر
وقع الفنان حسام حبيب، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج "رامز  إيلون مصر" المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”


مجلس التعاون الخليجي: نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نسعى لتوطيد العلاقات التاريخية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر الثابت لأمن الخليج العربي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع دول الخليج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


الرقم الأولاني مقفول.. محمد رمضان يمنح صعيديا 200 ألف جنيه
منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.


حسن عسيري لـ أوس أوس: تفتكر علشان علي ربيع أطول منك بياخد أدوار أكتر؟
استضاف الإعلامي حسن عسيري الفنان الكوميدي أوس أوس في حلقة مميزة من برنامجه "برودكاست مع حسن عسيري"، الذي يعرض على قناة MBC مصر.
 

محمد رمضان مصطفى بكري اخبار التوك شو حسام حبيب بكري

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