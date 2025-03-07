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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو مجلس الإسماعيلي: نصر أبوالحسن سبب إيقاف القيد.. وهناك شخص يدير النادي من الخارج

الإسماعيلي
الإسماعيلي
إسراء أشرف

أكد الدكتور محمد جمال، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أن نصر أبوالحسن، رئيس مجلس الإدارة، هو السبب في إيقاف القيد التأديبي للفريق الأول لكرة القدم.

وقال جمال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" عقب وفاة كابتن إيهاب جلال، كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة، وحضره أحمد فهيم وهو عضو كان موقوف، وتم اختيار حلمي طولان لقيادة الفريق، ولكن المهندس نصر أبوالحسن رفض الأمر وتراجع عن الاتفاق معه رغم التفاوض معه وجلعنا في موقف محرج".

وتابع:" نصر أبواحسن أعلن عن اختيار لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد، وهو كان يريد مدرب بعينه وكان يسعي لفرضه علينا، وكنا نحتاج مدرب عينه جيده قادر على جمع النقاط".

وأردف:" تم الاتفاق مع شوقي غريب، ونصر أبوالحسن تفاوض معه بنفسه، وتفاجئنا بوجود أحمد فهيم، وأبوالحسن كان يرفض حضوره، وفي الاجتماع حدث شد وجذب وتم اختيار الكابتن حمد إبراهيم لتدريب الفريق، والتراجع عن التعاقد مع شوقي غريب".

وواصل:" هناك صديق مقرب من نصر أبوالحسن، من خارج النادي، هو من يدير النادي، ويفعل ما يريد في الإسماعيلي، وتامر مصطفى هو الأقرب لقيادة الإسماعيلي".

وشدد:" صدر قرار من المجلس بوقفنا أنا وشوقي عوض، بدون تحقيق، وتم تقديم إلتماس للوزارة وتم التراجع عن القرار، ورجعنا يوم 2 مارس، ومنذ ذلك نصر أبوالحسن يرفض عمل اجتماع ويتحايل على تنفيذ القرار".

وأضاف:" قبل غلق باب القيد، طلبنا أبرام صفقات قوية، ولاعبين أجانب على مستوى عالي من أجل انتشال الفريق من أزمته، لأننا معرضين لإيقاف القيد مرة أخري، ولكن لم يتم ذلك".

وزاد:" أعلنت عن تقديم الاستقالة، ولكني تراجعت بعد علمي بقرار عودتي للمجلس، من أجل محاولة انقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأنني عائد بقرار من الوزارة".

وواصل:" نصر أبوالحسن، سبب قرار إيقاف القيد التأديبي بسبب اختياره محامي، متواضع، ولم يطلع على القضية، وهو الوحيد الذي كان يعلم بقرار إيقاف القيد، ورغم ذلك وافق على رحيل عبدالرحمن مجدي".
وأتم:" أطالب بالجلوس في اجتماع مجلس الإدارة، ومناقشة القرارات ونتفق جميعًا أو نرحل بشكل جماعي".

الدوري المصري اخبار الإسماعيلي محمد جمال الإسماعيلي نصر أبو الحسن

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