أمطار غزيرة وشبورة مائية...حالة الطقس اليوم الجمعة 7 مارس 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 7 مارس 2025، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات جوية ملحوظة، بداية من سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، مع احتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق مثل سيناء. بينما ستنحصر الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري ومدن القناة.

تفاصيل الطقس على كافة الأنحاء:

الطقس في القاهرة الكبرى: من المتوقع أن يكون معتدلاً اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 20 درجة مئوية عظمى و12 درجة مئوية صغرى، حيث سيتخلل اليوم أجواء دافئة في معظم الأحيان.

الوجه البحري والسواحل الشمالية: ستكون الأجواء معتدلة، وستشهد السواحل الشمالية أمطارًا خفيفة مصحوبة بحالة من التقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى حدوث رياح نشطة، مع درجات حرارة حول 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: مائل للدفء مع درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية عظمى و8 درجات مئوية صغرى.

جنوب الصعيد: دافئ خلال النهار، مع درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 26 درجة مئوية في أسوان وشلاتين.

أما في سيناء، فتوقعات الطقس تشير إلى أمطار غزيرة، والتي قد تصل لحد السيول، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، كما يتوقع أن تكون الرياح قوية مع احتمال حدوث زوابع محلية.

تحذيرات الأرصاد الجوية:

شبورة مائية كثيفة: صباح اليوم، سيتشكل ضباب كثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية، لذلك حذرت الأرصاد من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح: قد يكون مصحوبًا بحالة من التوتر الجوي التي قد ترفع الرمال والأتربة في بعض المناطق الصحراوية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لذا يفضل عدم التواجد في الأماكن المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح.

الملابس الشتوية الثقيلة: من المتوقع أن يظل الطقس باردًا في ساعات الليل والصباح الباكر، لذا يُنصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للحفاظ على الدفء، خاصة في المناطق الشمالية.

نصائح إضافية للمواطنين:

ويفضل ارتداء الكمامات لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، خصوصًا بسبب تزايد الشبورة المائية والتي قد تؤثر على الجهاز التنفسي.

ضرورة تجنب الاقتراب من الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المعدنية في فترات نشاط الرياح، حفاظًا على السلامة الشخصية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: 20°C عظمى، 12°C صغرى

الإسكندرية: 19°C عظمى، 11°C صغرى

شرم الشيخ: 23°C عظمى، 14°C صغرى

الغردقة: 22°C عظمى، 13°C صغرى

أسوان: 26°C عظمى، 11°C صغرى

السويس: 21°C عظمى، 11°C صغرى

شلاتين: 26°C عظمى، 15°C صغرى

مرسى علم: 23°C عظمى، 14°C صغرى

سيوة: 17°C عظمى، 09°C صغرى