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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد أمطار اليوم .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية غير مستقرة غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس لليوم الثالث على التوالى، مُشددة على ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة

وذكر خبراء هيئة الأرصاد - في بيان - أنه متوقع ظهور شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب هطول أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء .. كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


وأضاف خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من ( 1.5- 2) أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من (1.75 - 2.5)متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12
العاصمة الإدارية 21 11
6 اكتوبر21 11
بنهــــا 22 12
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 21 12
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 11
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر20 12
نخل 19 05
كاترين 15 03
الطور 20 14
طابا 18 10
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 19 11
مطروح 20 09
السلوم 19 10
سيوة 21 09
رأس غارب 25 17
الغردقة 24 15
سفاجا 24 15
مرسى علم 25 15
الشلاتين24 18
حلايب 24 17
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 16
الفيوم 22 11
بني سويف 22 10
المنيا 23 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 12
قنا 26 14
الأقصر25 13
أسوان 26 13
الوادي الجديد 24 12
أبو سمبل 25 13

سيناء الأرصاد الطقس السيول الظواهر الجوية طقس معتدل

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