دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

خطفت الفنانة دينا الشربيني انظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت دينا الشربيني في الصور بإطلالة جذابة ، حيث ارتدت تيشرت أسود، ومني جيب ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع بشرتها.

مواعيد مسلسل كامل العدد

وتعرض حلقات مسلسل كامل العدد على قناة on فى تمام الساعة السادسة مساء وتذاع الساعة 1 ونصف ظهرا ، وتعرض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.