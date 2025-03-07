رقم قياسي.. تايوان ترصد 11 منطادا صينيا حول أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة أنها رصدت 11 منطادا صينيا حول تايوان، وهو رقم قياسي منذ صيف 2023 بالنسبة إلى هذه الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

ورُصِدت المناطيد الـ11 خلال 24 ساعة حتّى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي الجمعة، وفقا لإحصاء لوزارة الدفاع التايوانية.

وفيما يجري بانتظام رصد مناطيد صينيّة قرب تايوان، فإنّ العدد الذي رُصِد الجمعة هو الأعلى الذي يُسجَّل منذ أغسطس 2023، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس".

وقبل شهر، قالت تايوان إنها رصدت 6 مناطيد صينية قرب الجزيرة.

وكثفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان في السنوات الأخيرة للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين نشرت 32 طائرة حول تايوان وأعلنت "تدريبات بالذخيرة الحية" في منطقة تبعد نحو 40 ميلا بحريا (74 كيلومترا) قبالة جنوب الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إرسال قوات بحرية وجوية وبرية "للمراقبة والرد بشكل مناسب"، بحسب فرانس برس.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني "انتهك بشكل صارخ الأعراف الدولية عبر تحديد منطقة تدريب بشكل أحادي الجانب على مسافة 40 ميلا بحريا قبالة سواحل كاووسيونغ وبينغتونغ، لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية دون سابق إنذار".

وأضافت "هذا التحرك سبّب خطرا كبيرا على سلامة الرحلات الجوية الدولية والسفن في البحر، ويعد أيضا استفزازا صارخا للأمن والاستقرار الإقليميين".