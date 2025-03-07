خبير: ترامب يسعى لصفقة سلام في أوكرانيا وسط استمرار العدوان الروسي

قال أندرو دانييري، زميل مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي، إن فكرة تحقيق السلام في أوكرانيا تُعد إيجابية في ظل استمرار العدوان الروسي الشامل الذي تتعرض له البلاد منذ ثلاث سنوات.

وأضاف دانييري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة قدّمت دعمًا عسكريًا واسعًا لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن أراضيها، موضحًا أن هذه المساعدات تمثل خطوة استراتيجية مهمة لصالح أوكرانيا وأمن أوروبا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل حاليًا على التوصل إلى صفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لفت إلى وجود العديد من الانتقادات والتساؤلات حول كيفية الوصول إلى هذا الاتفاق، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري.

وأوضح دانييري أن أوكرانيا تخضع لضغوط هائلة بسبب الهجوم الروسي المتواصل، في حين لا تواجه موسكو ضغوطًا مماثلة ولم تُلزم بتقديم أي تنازلات حتى الآن، كما أكد أن تصريحات ترامب تعكس ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين لتحقيق سلام دائم، لكنه شدد على أن أي تسوية واقعية تتطلب أولًا فرض ضغوط واضحة على روسيا لوقف العمليات العسكرية والالتزام بمسار تفاوضي عادل.