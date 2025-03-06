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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشيخ: صعب على أوروبا بوضعها الاقتصادى الحالى دعم أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
أسامة علي

قالت د. نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب الروسية الأوكرانية استمرت بالأساس بسبب الدعم الأمريكي، حيث كانت تقدم الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إجمالي المساعدات التي كانت تقدم لكييف، مؤكدةً أنه في وضع الاقتصادات الأوروبية من الصعب جدًا أن تقوم أوروبا في وضعها الحالي الاقتصادي والعسكري أن تقوم بمفردها بدعم أوكرانيا.

وأضافت الشيخ، ، خلال استضافتها على  قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة لم تكن أبدا في صفقة المعادن، فالرئيس الأوكراني كان على استعداد أن يوقع صفقة المعادن مع ترامب حينما توجه إلى البيت الأبيض الجمعة الماضية وحدثت المشادة مع الرئيس الأمريكي كان زيلينسكي متوجهًا للولايات المتحدة لتوقيع الصقفة، لكن هي المشكلة في الضمانات، حيث إن زيلينسكي طلب ضمانات أمنية مقابل توقيع صفقة المعادن وإقرار استلام.

 أوكرانيا 

وأوضحت، أن مسألة صفقة المعادن غير مفهومة لأنه من المعروف أن أوكرانيا ليست منتجا كبيرا للغاز أو النفط، بالإضافة إن معظم مناجم المعادن ومعظم المعادن بتتركز أصلا في منطقته الدونباس التي تقع تحت السيطرة الروسية، بالتالي الحديث عن حصة كبيرة من عائدات إنتاج المعادن والغاز والنفط عليها علامة استفهام كبيرة، مؤكدةً أن الحديث كان عن المعادن النادرة والغاز والنفط.

أوكرانيا اخبار التوك شو صدى البلد

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