أفلام بالذكاء الاصطناعي.. مفاجآت بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تحدث المخرج محمد محمود٫ رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير٫ عن تفاصيل إطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مسابقة جديدة للأفلام المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،: مهرجان الإسكندرية هو مهرجان دولي٫ وتم تأجيل فكرة مسابقة الذكاء الاصطناعي لعام ٢٠٢٦ لكن المخرج عمروش بدر أصر أن تكون هناك مسابقة هذا العام للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل كبير والمهرجان عندنا أصبح من المهرجانات المؤهلة للأوسكار أصبح فيه اطلاع كبير من المخرجين وموزعي الأفلام للمشاركة في المهرجان.

وأضاف محمد محمود: وصل إلينا أكثر من ٢٥٠٠ فيلم على المنصات المختلفة٫ وهناك نسبة كبيرة من الأفلام مصنوعة بالكامل من الذكاء الاصطناعي٫ لم تتوفر فيها عناصر صناعة الفليم.





وأوضح رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير٫ أن جميع الأفلام المشاركة في المسابقة تكون قائمة بالكامل على فكرة الذكاء الاصطناعي٫ مشيرا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي سهلت من صناعة أفلام الإنيميشن.