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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في إصابة السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الترقب الحالي لحسم موقفه من مواجهة الزمالك في مباراة القمة .

وخضع "جراديشار" لفحوصات طبية داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية للاطمئنان على إصابته، وأثبتت نتيجة الفحص المبدئي معاناة اللاعب من إجهاد عضلي، إلا أنه سيشارك في المران الجماعي اليوم.

وسيكون اللاعب السلوفيني جاهزا لخوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويلتقي الأهلى مع الزمالك في التاسعة والنصف من مساء يوم 11 مارس الجارى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

اعلان مباريات المرحلة الثانية للدوري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلى بـ39 نقطة ثم يأتى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

الزمالك الدوري المصري الممتاز الأهلي جراديشار

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