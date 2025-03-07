يبحث المواطنون بشكل مستمر عن أوقات الصلاة في رمضان، لضمان متابعة أوقات الصوم والصلاة خلال الشهر الكريم.

أوقات الصلاة اليوم في رمضان

وتتضمن هذه المواقيت أوقات الصلوات الخمس، وقت الإمساك عن الطعام، توقيت الإفطار، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام اليومية.

مواقيت الصلاة في رمضان 2025

تكتسب مواقيت الصلاة أهمية كبيرة في رمضان، حيث يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلوات الخمس، وقت الإمساك، وتوقيت الإفطار، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام اليومية، وذلك لتنظيم عباداتهم وأوقاتهم خلال هذا الشهر المبارك.

إمساكية رمضان 2025/1446 في القاهرة

السبت 1 مارس 2025 (1 رمضان):

الفجر: 4:54 AM

الشروق: 6:21 AM

الظهر: 12:07 PM

العصر: 3:25 PM

المغرب: 5:54 PM

العشاء: 7:11 PM

الأحد 2 مارس 2025 (2 رمضان):

الفجر: 4:53 AM

الشروق: 6:20 AM

الظهر: 12:07 PM

العصر: 3:26 PM

المغرب: 5:55 PM

العشاء: 7:12 PM

الاثنين 3 مارس 2025 (3 رمضان):

الفجر: 4:52 AM

الشروق: 6:19 AM

الظهر: 12:07 PM

العصر: 3:26 PM

المغرب: 5:55 PM

العشاء: 7:13 PM

الثلاثاء 4 مارس 2025 (4 رمضان):

الفجر: 4:51 AM

الشروق: 6:18 AM

الظهر: 12:07 PM

العصر: 3:26 PM

المغرب: 5:56 PM

العشاء: 7:13 PM

الأربعاء 5 مارس 2025 (5 رمضان):

الفجر: 4:50 AM

الشروق: 6:17 AM

الظهر: 12:06 PM

العصر: 3:27 PM

المغرب: 5:57 PM

العشاء: 7:14 PM

الخميس 6 مارس 2025 (6 رمضان):

الفجر: 4:49 AM

الشروق: 6:15 AM

الظهر: 12:06 PM

العصر: 3:27 PM

المغرب: 5:57 PM

العشاء: 7:15 PM

الجمعة 7 مارس 2025 (7 رمضان):

الفجر: 4:48 AM

الشروق: 6:14 AM

الظهر: 12:06 PM

العصر: 3:27 PM

المغرب: 5:58 PM

العشاء: 7:15 PM

السبت 8 مارس 2025 (8 رمضان):

الفجر: 4:47 AM

الشروق: 6:13 AM

الظهر: 12:06 PM

العصر: 3:27 PM

المغرب: 5:59 PM

العشاء: 7:16 PM

الأحد 9 مارس 2025 (9 رمضان):

الفجر: 4:46 AM

الشروق: 6:12 AM

الظهر: 12:05 PM

العصر: 3:28 PM

المغرب: 5:59 PM

العشاء: 7:17 PM

الاثنين 10 مارس 2025 (10 رمضان):

الفجر: 4:44 AM

الشروق: 6:11 AM

الظهر: 12:05 PM

العصر: 3:28 PM

المغرب: 6:00 PM

العشاء: 7:17 PM

الثلاثاء 11 مارس 2025 (11 رمضان):

الفجر: 4:43 AM

الشروق: 6:10 AM

الظهر: 12:05 PM

العصر: 3:28 PM

المغرب: 6:01 PM

العشاء: 7:18 PM

الأربعاء 12 مارس 2025 (12 رمضان):

الفجر: 4:42 AM

الشروق: 6:08 AM

الظهر: 12:05 PM

العصر: 3:28 PM

المغرب: 6:01 PM

العشاء: 7:19 PM

الخميس 13 مارس 2025 (13 رمضان):

الفجر: 4:41 AM

الشروق: 6:07 AM

الظهر: 12:04 PM

العصر: 3:29 PM

المغرب: 6:02 PM

العشاء: 7:19 PM

الجمعة 14 مارس 2025 (14 رمضان):

الفجر: 4:40 AM

الشروق: 6:06 AM

الظهر: 12:04 PM

العصر: 3:29 PM

المغرب: 6:03 PM

العشاء: 7:20 PM

السبت 15 مارس 2025 (15 رمضان):

الفجر: 4:38 AM

الشروق: 6:05 AM

الظهر: 12:04 PM

العصر: 3:29 PM

المغرب: 6:03 PM

العشاء: 7:21 PM

الأحد 16 مارس 2025 (16 رمضان):

الفجر: 4:37 AM

الشروق: 6:04 AM

الظهر: 12:04 PM

العصر: 3:29 PM

المغرب: 6:04 PM

العشاء: 7:21 PM

الاثنين 17 مارس 2025 (17 رمضان):

الفجر: 4:36 AM

الشروق: 6:02 AM

الظهر: 12:03 PM

العصر: 3:29 PM

المغرب: 6:05 PM

العشاء: 7:22 PM

الثلاثاء 18 مارس 2025 (18 رمضان):

الفجر: 4:35 AM

الشروق: 6:01 AM

الظهر: 12:03 PM

العصر: 3:29 PM

المغرب: 6:05 PM

العشاء: 7:23 PM

الأربعاء 19 مارس 2025 (19 رمضان):

الفجر: 4:33 AM

الشروق: 6:00 AM

الظهر: 12:03 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:06 PM

العشاء: 7:23 PM

الخميس 20 مارس 2025 (20 رمضان):

الفجر: 4:32 AM

الشروق: 5:59 AM

الظهر: 12:02 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:06 PM

العشاء: 7:24 PM

الجمعة 21 مارس 2025 (21 رمضان):

الفجر: 4:31 AM

الشروق: 5:58 AM

الظهر: 12:02 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:07 PM

العشاء: 7:25 PM

السبت 22 مارس 2025 (22 رمضان):

الفجر: 4:29 AM

الشروق: 5:56 AM

الظهر: 12:02 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:08 PM

العشاء: 7:25 PM

الأحد 23 مارس 2025 (23 رمضان):

الفجر: 4:28 AM

الشروق: 5:55 AM

الظهر: 12:02 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:08 PM

العشاء: 7:26 PM

الاثنين 24 مارس 2025 (24 رمضان):

الفجر: 4:27 AM

الشروق: 5:54 AM

الظهر: 12:01 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:09 PM

العشاء: 7:27 PM

الثلاثاء 25 مارس 2025 (25 رمضان):

الفجر: 4:26 AM

الشروق: 5:53 AM

الظهر: 12:01 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:10 PM

العشاء: 7:27 PM

الأربعاء 26 مارس 2025 (26 رمضان):

الفجر: 4:24 AM

الشروق: 5:52 AM

الظهر: 12:01 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:10 PM

العشاء: 7:28 PM

الخميس 27 مارس 2025 (27 رمضان):

الفجر: 4:23 AM

الشروق: 5:50 AM

الظهر: 12:00 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:11 PM

العشاء: 7:29 PM

الجمعة 28 مارس 2025 (28 رمضان):

الفجر: 4:22 AM

الشروق: 5:49 AM

الظهر: 12:00 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:11 PM

العشاء: 7:30 PM

السبت 29 مارس 2025 (29 رمضان):

الفجر: 4:20 AM

الشروق: 5:48 AM

الظهر: 12:00 PM

العصر: 3:30 PM

المغرب: 6:12 PM

العشاء: 7:30 PM