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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على أفضل الأوقات لجلب البركة في يومك خلال رمضان.. فيديو

الدكتور سيد نجم
الدكتور سيد نجم
إسراء صبري

أكد الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، على أهمية السعي لجلب البركة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال اتباع مجموعة من العادات والتقاليد التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. 


وخلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع أحمد دياب ونهاد سمير، على قناة صدى البلد، شدد سيد نجم على أن الاستيقاظ المبكر يعد من أهم أسباب البركة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بورك لأمتي في بكورها".


وأوضح نجم، أن بدء اليوم مبكرًا يسهم في تحقيق الرزق والعلم والاستفادة القصوى من الوقت، مشيرًا إلى أن السهر حتى الفجر ثم النوم حتى وقت متأخر يضيع على الإنسان هذه البركة. 


وأشار سيد نجم، إلى نصيحة العلماء بضرورة استثمار الوقت بعد صلاة الفجر في التعلم وقراءة الكتب، حيث نقل عن الدكتور محمد بكر إسماعيل -رحمه الله- تأكيده على أهمية تحصيل العلم في الساعات الأولى من اليوم، وهو ما وجد فيه بركات عظيمة انعكست على حياة العديد من طلاب العلم.  


كما لفت نجم إلى أن البركة يمكن أن تتجلى أيضًا في مساعدة الآخرين، ومن أفضل الأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إدخال السرور على المسلمين، سواء بكلمة طيبة أو بمساعدة مادية أو معنوية.


وأكمل: قضاء حوائج الناس له أجر عظيم، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: "لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرًا".  

الأزهر رمضان البركة الدكتور سيد نجم

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