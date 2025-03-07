لماذا يصاب الأطفال أكثر بجرثومة المعدة؟.. حسام موافي يجيب| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا تعيش تحت الغشاء المخاطي للمعدة، مشيرًا إلى أهمية هذا الغشاء في عملية هضم الطعام، واصفًا إياه بأنه من عجائب خلق الله.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الإصابة بجرثومة المعدة تحدث عن طريق اللعاب أو البراز، مما يجعلها من الأمراض التي تنتقل بسهولة.

ونبّه موافي إلى خطورة تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة، خاصة للأطفال الذين يعدون الفئة الأكثر عرضة للإصابة نتيجة استهلاكهم المتكرر للطعام من الخارج.

وأشار إلى أن بعض الحالات قد تستدعي اللجوء إلى المنظار في حال استمرار الأعراض، مؤكدًا أهمية التشخيص الطبي السليم، كما أوضح أن القيء النفسي قد يكون عاملًا مساعدًا في التعافي، لكنه يستلزم متابعة طبية لتجنب أي مضاعفات.

