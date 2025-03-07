اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشعب المصري يقومون بدور عظيم في الوقت الراهن بحماية الحدود المصرية في هذا الوقت الصعب الذي يشهد صراعات وحروبا في الدول المجاورة، متابعا “الموقف في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم بخير وسلام.. واطمئنوا .. وأنا حابب أطمن الشعب المصري”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الإدارة السياسية تدير الأمور بكل الحرص والالتزام وتسير الدولة على ثوابت قانونية وإنسانية للعمل على إنهاء الصراعات والأزمات.

وأوضح الرئيس السيسي أن دور مصر دائما إيجابي يهدف لتهدئة الصراعات، لافتا إلى المنطقة واجهت ظروفا صعبة على مدار 18 شهرا جراء تطورات غزة.