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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاملة تسريحة هاني البحيري.. رامز جلال يسخر من بسمة بوسيل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
يوسف أيمن

استضاف الفنان رامز جلال المطربة المغربية بسمة بوسيل في الحلقة السابعة من برنامجه "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، حيث كان لها نصيب من سخريته اللاذعة، كعادته مع ضيوفه.

رامز يسخر من إطلالة بسمة بوسيل

في بداية اللقاء، بدأ رامز جلال بتوجيه بعض السخرية إلى إطلالة بسمة بوسيل، حيث وصف ملابسها وتسريحة شعرها، قائلاً: "عاملة تسريحة هاني البحيري"، ما أثار الضحك لدى الجمهور والمشاهدين.

كلمات رامز اللاذعة: "غاوية شهرة ومحتاجة علاج"

كما لم يتردد رامز في انتقاد بسمة بشكل أكبر، حيث وصفها بأنها "غاوية شهرة" و"مجنونة"، مضيفًا أنها "محتاجة علاج". ورغم هذه السخرية، استمرت الحلقة في إطار من المزاح والمرح.

برنامج "رامز إيلون مصر": استضافة مجموعة من النجوم

شهدت الحلقات الأولى من برنامج "رامز إيلون مصر" استضافة عدد من النجوم، منهم: أحمد العوضي، أحمد فهمي، حسام حبيب، إمام عاشور، مصطفى غريب، وزينة، وكان الجمهور ينتظر معرفة ضحية الحلقة السابعة وهي بسمة بوسيل.

عودة بسمة بوسيل إلى الساحة الفنية بعد الانفصال عن تامر حسني

بعد انفصالها عن الفنان تامر حسني، عادت بسمة بوسيل إلى الساحة الفنية بنشاط جديد، حيث طرحت في يناير 2025 أغنيتها الجديدة "لأ ثواني" على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشي، وهي تحققت نسب مشاهدة جيدة منذ طرحها.

كلمات أغنية "لأ ثواني" تعبر عن الألم والخذلان

تعكس كلمات أغنية "لأ ثواني" مشاعر الألم والخذلان، حيث تقول: "لأ ثواني.. كل دا ومش شايف إني معاك بعاني؟! كنت ممكن أقولك إيه؟.. ولّا ليه؟، ما أنت ماتحطّتش مرّة في يوم مكاني، انتظارك.. وإني استنى إني أسمع اعتذارك، كان في منتهى الغباء.. ابتلاء، حُطّ إني فوقت منه في اعتبارك."

رمضان تامر حسني رامز جلال بسمة بوسيل رامز إيلون مصر

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