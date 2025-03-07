رنا رئيس: عملت تاتو في مرحلة الإعدادية متأثرة بـ مي عز الدين

كشفت الفنانة رنا رئيس عن رؤيتها لوضع والدتها داخل الوسط الفني، مؤكدة أن عمل والدتي بالوسط الفني كان حساسًا بالنسبة لي، حيث فضّلت أن تشق طريقها بنفسها دون أي مساعدة.

وأكدت رنا رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها عندما قررت دخول المجال الفني، خاضت اختبارات الأداء "أودشن" دون أن يعلم أحد أن والدتها تعمل في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع فنانين ليس لديهم أي علاقة بوالدتها، وهو ما جعل تجربتها مبنية على اجتهادها الشخصي وليس على أي دعم عائلي.

وتحدثت عن شغفها بالفنانة مي عز الدين، موضحة أنها كانت مغرمة بشخصيتها وأعمالها منذ الصغر، بل وكانت تتخيل نفسها ترتدي فستان زفاف مي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى"، قائلة: "كنت متأكدة أن هذا سيكون فستان فرحي، أنا بحبها جدًا وبتمنى لها كل الخير".

وأضافت: قمت بعمل "تاتو" أثناء دراستي في المرحلة الإعدادية، وكان السبب وراء ذلك هو تأثري الشديد بـ مي عز الدين، موضحة أن حبها لها كان من نوع خاص، مؤكدة أنها تواصلت مع مي عز الدين بعد وفاة والدتها، معربة عن دعمها الكامل لها، ومتمنية لها الصبر والنجاح المستمر في حياتها الفنية.