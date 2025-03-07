قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غضب كبير بـ مودرن سبورت لغياب الفار فى مباراة الزمالك
مسلسل جودر 2 الحلقة 7.. ياسر جلال ينقذ جيهان الشماشرجي بعد اختطافها من أحمد كشك
معتز زدام يحرز هدف تعادل مودرن سبورت في شباك الزمالك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد لا يملّ العمل ويستحق الشكر.. فيديو
بهدف و2 أسيست.. تريزيجيه يسهم في فوز الريان على الخور بخماسية في الدوري القطري
داعية إسلامي: من ينكر عذاب القبر ضال ومضل
سلموا سلاحكم.. أول تعليق لأحمد الشرع حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري
الكويت.. توجيه أميري بتغيير مدة عقوبة المؤبد إلى 20 عامًا بدلا من السجن مدى الحياة
برلماني: يوم الشهيد سيظل خالدا في تاريخ الوطن امتنانا لتضحيتهم من أجله
ضربة جزاء غير محتسبة لـ مودرن سبورت أمام الزمالك .. خبير تحكيمي يعلق على لقطة
زِعلت لما خلص.. وزير الصحة عن مسلسل بالطو: قدم رسائل قوية ومؤثرة| فيديو
فريق طائرة الزمالك سيدات يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق طائرة الزمالك سيدات يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير، ضمن مواجهات دور الـ8.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 -16 / 25 - 23 / 28 - 26.

ومن المنتظر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة دلفي وأصحاب الجياد .

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك طائرة الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

ادوية - ارشيفية

مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة

الرئيس السيسي

اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد مبنى الأرش بسمالوط

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: الله خططه أقوى من تقديرنا لمستقبلنا

البابا فرنسيس

الحالة مستقرة.. البابا فرنسيس يواصل تلقي العلاج

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 7.. ياسر جلال ينقذ جيهان الشماشرجي بعد اختطافها من أحمد كشك

جيهان الشماشرجي وياسر جلال
جيهان الشماشرجي وياسر جلال
جيهان الشماشرجي وياسر جلال

مسلسل الكابتن الحلقة 8.. عاطف يعود من الغيبوبة وكريم يخطف قلب رانيا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 7.. مصطفى شعبان يأخذ زوجته وابنه إلى القصر

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

فطار وسحور.. وصفات أكل سهلة في رمضان

وصفات أكل سهلة في رمضان
وصفات أكل سهلة في رمضان
وصفات أكل سهلة في رمضان

فيديو

النصب عن طريق جائزة رمضان

صدى البلد يحذر: نصابون على طريقة محمد رمضان .. احذر مكالمة الـ 200 ألف جنيه

السائق

مش هتنزلى من العربية.. حكاية سائق تطبيق النقل الذكى والفتاة الاجنبية بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد