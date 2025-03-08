أزهري يبكي بسبب إبراهيم عيسى.. شاهد السبب

بكى الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، بسبب إنكار الإعلامي إبراهيم عيسي لـ الإسراء والمعراج، موضحًا أن انكار المعراج حرام، لأن هناك نصوص في القرآن الكريم تقر وتؤكد المعجزة العظيمة.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، ، أن الله قال:" وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى".

ولفت إلى أنه لا يجوز لأحد أن ينكر الإسراء والمعراج، فالشخص الذي يظهر بالحمالات ينكر أشياء مذكورة في القرآن الكريم".

وأشار إلى أنه يطالب من يتحدث عن الدين الإسلامي ان يكون دارس بالأزهر الشريف، وتعلم بالأزهر.