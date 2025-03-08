حبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة ضبط مسئولة عن كيان تعليمي دون ترخيص، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

تفاصيل ضبط صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي "دون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه، وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الامتحانات - جهاز كمبيوتر محمول، وبفحصه× تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع".

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة، وارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.