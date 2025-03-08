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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قابيل وهابيل القاهرة.. تجديد حبس المتهم بطعن شقيقه بدار السلام

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس المتهم بطعن شقيقه في دار السلام بعد خلافات بينهم بسبب ارتدائه جاكيت خاص به، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

شاب يطعن شقيقه بسبب جاكيت في القاهرة

باشرت النيابة في القاهرة تحقيقات موسعة حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الحادث وطلبت ايضا الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وحبس شقيقه على ذمة التحقيقات.

 كشفت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المتهم نشبت بينه وبين شقيقه مشادة كلامية بسبب ارتداء ملابسه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة له.

وأدلى المتهم بطعن شقيقه باعترافات تفصيلية عن الحادث حيث قرر بأنه شاهد شقيقه يعود من الخارج مرتديا جاكيت خاص به وأنه حذره قبل ذلك من ارتداء ملابسه إلا أنه لم يستمع له.

وتابع الشاب بأنه كان متواجدا في المنزل وعاد شقيقه مرتديا الجاكيت الخاص به فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بتسديد طعنة لشقيقه مما نتج عنه إصابته الموصوفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغا بتضمن إصابة شاب في مشاجرة داخل شقة في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه حيث نشبت بينهم مشاجرة بسبب ارتداء الأول ملابس شقيقه قام على أثرها بتسديد طعنة له نتج عنها إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الحادث حيث استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تحريات المباحث التكميلية عن الواقعة وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ثم قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس المتهم.

القاهرة دار السلام مديرية أمن القاهرة جريمة دار السلام اخبار الحوادث

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