هرجعك مكان ما خدتك.. قصة سائق البساتين والفتاة الأجنبية

مقطع فيديو لـ سائق تطبيق شهير بالقاهرة أثار جدلا واسعا بعد ظهور فتاة خلال الفيديو تحاول فتح باب السيارة للخروج منها أثناء تحركها في أحد الطرق.

القصة الكاملة لسائق التطبيق الذكي والفتاة الأجنبية

سائق التطبيق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي الشهيرة طلبته فتاة أجنبية لتوصيلها من مدينة نصر لأحد المناطق جنوب القاهرة، وبعد توصيلها بدائرة قسم البساتين نشبت بينهم مشادة بسبب مطالبته بمبلغ زائد عن التعريفة.

الفتاة تحاول الهروب

ظهر خلال مقطع الفيديو سائق التطبيق وهو يردد بأنه سيعود بالفتاة الأجنبية للمكان الذي استقلت منه السيارة على حد قوله مدينة نصر، وقامت الفتاة بفتح باب السيارة وحاولت الخروج منها أثناء القيادة.

اثار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لسائق أحد تطبيقات النقل الذكى الشهيرة غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بعدما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعى.

السائق

وظهر بالفيديو المنتشر سائق بتطبيق للنقل الذكى يرفض نزول فتاة اجنبية من سيارته ويتحدث اليها بطريقة غير لائقة مطالبها بمبالغ اكثر مما أعطاها التطبيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر سيدة تحمل جنسية إحدى الدول من (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى) لقيامه بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الشاكية بتضررها من (قائد السيارة المشار إليها) لقيامه بتوصيلها من محل سكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى أحد الأماكن بدائرة القسم مقابل أجرة متفق عليها وقيامه بطلب مبلغ إضافى فرفضت فقام بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول إلا عقب إعطائه المبلغ الإضافى.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب عدم دفعها قيمة رحلة إضافية عقب توصيلها لمحل سكنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.