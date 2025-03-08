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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي مواطني البداري للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم

محافظ أسيوط يلتقي بمواطني مركز البداري للإستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم
محافظ أسيوط يلتقي بمواطني مركز البداري للإستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم
إيهاب عمر

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط،بعدد من أهالي مركز البداري للإستماع إلى مطالبهم ومناقشة احتياجاتهم ضمن سلسلة لقاءاته الجماهيرية المستمرة التي يعقدها مع المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصاً منه على التواصل المباشر معهم من أجل تلبية احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم بشكل فوري، تماشياً مع سياسة الحكومة الهادفة لتعزيز سبل التواصل بين المسئولين والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري والنائب ناصر عثمان والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف وعلي سيد وكيل وزارة العمل وخالد محمد وكيل وزارة التموين والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأمل جميل مدير المتابعة والعلاقات بشركة منياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على الإستماع بشكل كامل لمطالب المواطنين وتفاصيل مشاكلهم، مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهجه المستمر لضمان تقديم حلول سريعة وفعالة، والتعامل الفوري مع القضايا المطروحة، مشدداً على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين للوصول إلى حلول عاجلة، وخلال حديثه مع المواطنين تم التعامل مع عدد من الشكاوى بشكل مباشر، وحلها بشكل فوري.

وأشار المحافظ إلى أن مطالب المواطنين تمثلت في تطوير البنية التحتية لبعض المناطق بالمركز، بما في ذلك تحسين خدمات مياة الشرب والصرف الصحي، وتطوير الطرق، كما تم طرح قضايا متعلقة بالزراعة والصحة وسبل تحسين جودة الخدمات في هذه القطاعات مؤكداً أن كافة الطلبات والمقترحات المقدمة من الأهالي يتم تلبيتها وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية.

وأضاف أبوالنصر أن المحافظة تعمل على تحسين آليات العمل في كافة القطاعات، بهدف تقديم خدمات متميزة وعلى قدر من الكفاءة والسرعة، مع التأكيد على مواصلة متابعة المشاريع التنموية والخدمية في القرية وتسريع الإجراءات التنفيذية لمشروعات البنية الأساسية منوهاً إلى أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات العمل في المحافظة.

كما أكد أن اللقاءات الجماهيرية ستستمر في كافة مراكز وأحياء المحافظة، في إطار حرصه على متابعة المشروعات وتوفير الدعم للمواطنين بما يحقق تطلعاتهم ويحسن مستوى حياتهم اليومية.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر اللقاء بتوجيه الشكر للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات، وأن كل مطالب المواطنين ستكون محل اهتمام من خلال تفعيل آليات عمل مشتركة بين جميع الجهات المعنية.

يذكر أن محافظة أسيوط توفر عدة قنوات تواصل للمواطنين للإستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، وجميع الآراء والملاحظات حول الخدمات المختلفة، مما يعزز من قدرة المحافظة على إتخاذ قرارات سريعة وفعالة تلبي احتياجات الأهالي حيث يمكنهم إرسال شكواهم إلى إدارة خدمة المواطنين أو عن طريق الإتصال على الخط الساخن للمحافظة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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