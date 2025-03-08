محافظ أسيوط يكرم المشاركين في الملتقي الفني الإبداعي التراثي لمكتبات مصر

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المشاركين من المحافظة في الملتقى الفني الإبداعي التراثي الأول لمكتبات مصر العامة بالصعيد، والذي انعقد بمحافظة الأقصر مؤخراً لنجاحهم في عرض منتجات الحرف اليدويه التراثية للمحافظة، جاء ذلك على هامش جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وكرم المحافظ كلا من هاجر أحمد محروس مدير مكتبة مصر العامة، والمهندسة ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وأحمد محمود الموظف بمكتبة مصر العامة، كما كرم العارضين للحرف اليدوية والتراثية وهم ياسمين جاد محمود أحمد، وحمادة حسن عبدالعال ثابت، وزينب هاشم سليم، وسامية محمد دسوقي، ونجلاء صلاح عبدالحفيظ إبراهيم، وهبة حسين سيد حسين، وإبراهيم حسين حسين ومنحهم شهادات تقدير مثنيًا على نجاحهم في المتلقى الفني الإبداعي التراثي الأول لمكتبات مصر العامة بالصعيد مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.



وحرص المكرمون فى نهاية الفعاليات على التقاط بعض الصور التذكارية مع محافظ أسيوط معربين عن شكرهم العميق لاهتمامه بتكريمهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع والتراث لمكتبات مصر العامة بالصعيد تم تنظيمه بمحافظة الأقصر بمشاركة مكتبات أسيوط والأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد والمنيا وتم افتتاح المعرض التراثي للحرف اليدوية وإبداعات المحافظات لمكتبات مصر العامة بالصعيد ضمن الفاعليات بهدف تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتلاقي المبدعين فى إطار محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من أجل إثراء العملية الثقافية بمجتمع الصعيد.