قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الشباب تعلن عن وظائف في عدة محافظات..وهذه هي الشروط
غضب إسرائيلي إزاء المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وحماس
ترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل
أسعار النفط تتراجع عالميا مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
سيارة وليست هاتف.. فولكس فاجن تلغي "التاتش" بمقصورة القيادة
سمعها بتكلم حبيبها.. فتاة تقفز من الرابع خوفا من شقيقها بأوسيم
مبلغ صادم.. مفاجأة بشأن رواتب أصعب وظيفة فى العالم| ما القصة؟
إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية
الثوم بـ 20 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-3-2025
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإقليمي للأغذية: الإفراج عن 479 شحنة سماد و452 إضافات أعلاف

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

يواصل  المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف جهوده لتعزيز التعاون الدولي، ودعم البحث العلمي، وتقديم الخدمات الجماهيرية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وسلامة الغذاء في مصر خلال فبراير ٢٠٢٥.

تعزيز التعاون الدولي

 استقبل المركز وفدًا من الغرفة الزراعية الإسبانية،  زار الوفد معامل تحليل المياه، سلامة الغذاء، وفحص وتدريج الحبوب، واطلع على أحدث الأجهزة والإمكانيات العلمية المتوفرة، وأشاد الوفد بجودة المعامل وجاهزيتها لإجراء الفحوصات المختلفة وفق المعايير الدولية.

الأنشطة البحثية والتدريبية

كما نظم المركز ندوة تعريفية يوم 13 فبراير حول كيفية ملء استمارات الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات الحيوان، لتعريف الباحثين بمتطلبات إجراء البحوث على حيوانات التجارب.

كما عُقدت ندوة يوم 27 فبراير بعنوان "العناصر الرئيسية لكتابة البحوث العلمية"، تناولت أهمية النشر الدولي والمكونات الأساسية للأبحاث العلمية.

وشارك باحثو المركز في ورشة عمل حول الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى المنتدى الثقافي العلمي السابع حول "المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء".

كما شارك المركز في ورشة عمل نظمتها غرفة الصناعات الغذائية حول تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة.

وتضمنت المشاركات أيضًا حضور مؤتمر "النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط"، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST)، بجانب حضور المؤتمر العلمي الثاني حول "تطبيقات إنشاء المزارع والزراعة الحيوية في ظل التنمية المستدامة 2030"، ودورة تدريبية حول "تركيب العلائق والاحتياجات الغذائية للمجترات والإبل والخيول".


التكريم والجوائز

وفي إطار دعم الباحثين المتميزين، قام الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي، بتكريم الباحثين الذين تمت ترقيتهم إلى درجتي باحث أول ورئيس بحوث، إضافة إلى الباحثين المتميزين في النشر الدولي، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. كما استعرض المركز إنجازاته البحثية خلال 2024، والتي تضمنت ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة على SCOPUS، وتحسن تصنيفه في Scimago، مع ترشح 3 باحثين لجوائز أكاديمية البحث العلمي، وترقية 6 باحثين، وحصول 9 باحثين وإداريين على درجات علمية أعلى.

النشاط الإرشادي والتوعوي

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، شارك المركز في عدة أنشطة توعوية، منها:

ندوة عن التغذية الصحية خلال شهر رمضان، ألقتها الدكتورة لمياء حافظ، مدير فرع المركز في الإسكندرية، ضمن قافلة الإعلام الريفي.

تنفيذ قافلة إعلامية أخرى يوم 26 فبراير، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، حول العادات الغذائية الصحية، بحضور السيدات بالمنطقة.


الخدمات التحليلية والتسجيلات

استقبل المركز خلال فبراير عينات احتراف دولي من جهات أجنبية متعاقد معها مثل BIPEA وFAPAS، ضمن متطلبات جودة المعامل وفقًا لمواصفة ISO 17025.

شملت أنشطة التسجيلات:

تسجيل 442 مركبًا من الأسمدة، واعتماد 555 شهادة لمنتجات محلية ومستورة.

إصدار 170 استمارة تسجيل أعلاف مستوردة، و498 استمارة تسجيل أعلاف محلية الصنع.


تم فحص وإفراج عن 479 شحنة سماد، و452 شحنة إضافات أعلاف.

تحليل 940 عينة متنوعة من أعلاف الدواجن، الأسماك، الأرانب، الحمام، الحيوانات، والماشية، بالإضافة إلى 433 عينة خدمة فردية لعدد 1267 تحليلًا.

قام قسم التصدير بسحب عينات وإصدار شهادات مطابقة لـ28 شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

أجرى قسم المديريات 143 تجربة تشغيل على 415 عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف، واختبارات المرور المفاجئ على 3 عينات، بجانب استقبال 3 عينات مضبوطات محولة من النيابة العامة.


 

الاستشعار عن بعد الأعلاف الإقليمي للأغذية الإقليمي للأغذية والأعلاف الغرفة الزراعية الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد يعلن عن دخول ابنته في غيبوبة منذ أيام ..ماذا حدث؟

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

الأهلي

القمة 130.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك فى الدوري المصري

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر في الليلة الثامنة من شهر رمضان

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

ملتقى الأزهر: فترة الدعوة المحمدية بمثابة «ورشة عمل كبرى» لتعليم قيم التعايش

أعظم صور الظلم

تحرمك من البركة والتوفيق.. عالم أزهري يكشف أعظم صور الظلم

بالصور

إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية

إحسان الترك
إحسان الترك
إحسان الترك

العوضي يتصدر والرداد الأخير.. ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

مضاد للالتهابات.. ماذا يحدث عند تناول الحبهان أو الهيل فى رمضان؟

10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك
10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك
10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بدون أدوية و لا تمارين رياضية

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

فيديو

السائق

هرجعك مكان ما خدتك.. قصة سائق البساتين والفتاة الأجنبية

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد