وزارة الشباب تعلن عن وظائف في عدة محافظات..وهذه هي الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بشركة أدوية في عدة محافظات ووظائف بمؤسسة خيرية، برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

ونكشف في هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة والتخصصات، والحقوق والمميزات وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي

شركة سوفيكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية تطلب شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- موظف Medical rep، لديه خبرة لا تقل عن عامين.

2- مصمم جرافيك Graphic Designer، لديه خبرة من 2 إلى 4 سنوات.

3- مودريتور Moderator.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالأماكن التالية:

"مدينة نصر، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف

والقاهرة/ والجيزة".

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

1- مؤهل عالي.

2- ذكور وإناث.

3- الحد الاقصي للسن 40 سنة.

4- التفرغ التام.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

1- رواتب مجزية.

2- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

3- تامين طبي واجتماعي.

4- إجازة أسبوعيًا.



تطلب مؤسسة صناع الحياة شباب للتعيين في مجال موظف مبيعات Sales Indoor، بمصر الجديدة والخليفة المأمون، بالشروط الآتية:

1- مؤهل عالي.

2- مطلوب ذكور وإناث.

3- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

4- يفضل 6 أشهر خبرة على الأقل.

5- موقف واضح من التجنيد.

6- التفرغ التام.

المميزات والحقوق



1- الراتب 5000 جنيه أساسي وحوافز 1000جنيه وKPI.

2- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

3- الإجازة يوم أسبوعيًا.

4- تأمين طبي واجتماعي.