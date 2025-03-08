قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الشباب تعلن عن وظائف في عدة محافظات..وهذه هي الشروط
غضب إسرائيلي إزاء المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وحماس
ترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل
أسعار النفط تتراجع عالميا مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
سيارة وليست هاتف.. فولكس فاجن تلغي "التاتش" بمقصورة القيادة
سمعها بتكلم حبيبها.. فتاة تقفز من الرابع خوفا من شقيقها بأوسيم
مبلغ صادم.. مفاجأة بشأن رواتب أصعب وظيفة فى العالم| ما القصة؟
إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية
الثوم بـ 20 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8-3-2025
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تعلن عن وظائف في عدة محافظات..وهذه هي الشروط

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة
ياسمين تيسير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بشركة أدوية في عدة محافظات ووظائف بمؤسسة خيرية، برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

ونكشف في هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة والتخصصات، والحقوق والمميزات وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي

شركة سوفيكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية تطلب شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- موظف Medical rep، لديه خبرة لا تقل عن عامين.

2- مصمم جرافيك Graphic Designer، لديه خبرة من 2 إلى 4 سنوات.

3- مودريتور Moderator.

أماكن العمل
يعمل المقبولين في الوظائف بالأماكن التالية:

"مدينة نصر، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف

والقاهرة/ والجيزة".

شروط القبول في الوظائف
يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
1- مؤهل عالي.
2- ذكور وإناث.
3- الحد الاقصي للسن 40 سنة.
4- التفرغ التام.

المميزات والحقوق الوظيفية
يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:
1- رواتب مجزية.
2- عدد ساعات العمل 8 ساعات.
3- تامين طبي واجتماعي.
4- إجازة أسبوعيًا.


تطلب مؤسسة صناع الحياة شباب للتعيين في مجال موظف مبيعات Sales Indoor، بمصر الجديدة والخليفة المأمون، بالشروط الآتية:
1- مؤهل عالي.

2- مطلوب ذكور وإناث.

3- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

4- يفضل 6 أشهر خبرة على الأقل.

5- موقف واضح من التجنيد.

6- التفرغ التام.

المميزات والحقوق


1- الراتب 5000 جنيه أساسي وحوافز 1000جنيه وKPI.

2- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

3- الإجازة يوم أسبوعيًا.

4- تأمين طبي واجتماعي.

وزارة الرياضة اشرف صبحي صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد يعلن عن دخول ابنته في غيبوبة منذ أيام ..ماذا حدث؟

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

الأهلي

القمة 130.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك فى الدوري المصري

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بتكوين

لماذا تراجعت بتكوين بعد توقيع ترمب قرار إنشاء احتياطي استراتيجي منها؟

وزير الصناعة

الوزير : انشاء منطقة صناعية لوجستية بميناء دمياط باستثمارات 500 مليون دولار

سعر اليورو

آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 7-3-2025

بالصور

إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية

إحسان الترك
إحسان الترك
إحسان الترك

العوضي يتصدر والرداد الأخير.. ترتيب نسب مشاهدة مسلسلات رمضان بدول الخليج

مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025
مسلسلات رمضان 2025

مضاد للالتهابات.. ماذا يحدث عند تناول الحبهان أو الهيل فى رمضان؟

10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك
10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك
10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بدون أدوية و لا تمارين رياضية

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

فيديو

السائق

هرجعك مكان ما خدتك.. قصة سائق البساتين والفتاة الأجنبية

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد