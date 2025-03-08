حماس: استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطينية وصمة عار على جبين البشرية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد تجاوزت 12 ألف شهيدة فلسطينية، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمعتقلين، في حين نزح مئات الآلاف من المدنيين في ظل استمرار العدوان الوحشي.

وأكدت الحركة، أن ما يجري في غزة هو "وصمة عار على جبين البشرية"، مشيرة إلى أن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم يُعدّ مشاركة في الانتهاكات المروعة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وفيما يخص قضية الأسيرات الفلسطينيات، أكدت حماس أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد تزايدا في حالات التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسيرات الفلسطينيات، معتبرة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا صارخًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حماية الأسرى.

وأدانت حركة حماس ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية في تعاطيها مع قضايا الأسرى الفلسطينيين.