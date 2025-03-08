أشعلت النار بين نساء القصر.. عائشة بن أحمد تثير الجدل بمسلسل معاوية

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في بطولة المسلسل العربي التاريخي معاوية؛ حيث تجسد شخصية ميسون بنت بحدل، ابنة كبير القبيلة، وتتزوج من معاوية بن أبي سفيان، الذي يُعجب بها من أول نظرة ويقرر الزواج منها مما يتسبب في إشعال النيران بين نساء القصر.

عائشة بن أحمد فى مسلسل معاوية

وظهرت عائشة بإطلالات مميزة خطفت الأنظار، وشاركت جمهورها صوراً من كواليس التصوير وعلقت عليها قائلة: "بداية رحلة تحمل الكثير.. ميسون بنت بحدل".

مسلسل "معاوية" من بطولة: لجين اسماعيل، اياد نصار، أيمن زيدان، سامر المصري، فادي صبيح، عائشة بن أحمد، صبا مبارك، أسماء جلال، سهير بن عمارة، ميسون أبو أسعد، كتابة خالد صلاح، وإخراج أحمد مدحت.

عائشة بن أحمد بمسلسل الغاوي

وتستعد عائشة لعرض مسلسل الغاوي الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد مكي، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وهو عمل شعبي ودور جديد ومختلف عليها تماما وتتمني أن ينال إعجاب الجمهور.

الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة ومن تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، وعدد كبير من الفنانين.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

قدمت عائشة آخر أعمالها، مسلسل "بدون سابق إنذار" من 15 حلقة وعُرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضى، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج هانى خليفة.