لمكافحة عفن الطماطم .. الزراعة: تقييم 2 من المبيدات الحيوية

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية اطلاق تجربة حقلية جديدة لتقييم عدد 2 من المبيدات الحيوية.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية واستمرارا لجهود المعمل في التقييم الحقلي للمبيدات الحيوية بغرض دعم الزراعة العضوية والمستدامة وتوفير البدائل الطبيعية والامنة من خلال تسجيل المبيدات الحيوية لدي الإدارة العامة للزراعة العضوية .

وفي هذا السياق أعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية عن اطلاق تجربة جديدة لتقييم عدد 2 من المبيد الحيوي جرين جارد فيوميجتور في مكافحة اعفان الفيوازريوم في الطماطم.

وأضاف جعفر انه تم أيضا تقييم المسمد الحيوي يايو فيرتيلايزر لدورة في رفع خصوبة التربة وتثبيت النيتروجين الجوي وتحت اشراف نخبة من أساتذة المركزي للزراعة العضوية ويأتي ذلك في اطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم ممارسات الزراعة المتجددة والمستدامة