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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تستعيد ذكريات تصوير مسلسل ذات في 2013

مسلسل ذات
مسلسل ذات
يارا أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين صورة من كواليس تصوير مسلسل “ذات” على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “كواليس مسلسل ذات رمضان ٢٠١٣”.

نسرين أمين تظهر في بوستر مسلسل العتاولة ٢

تصدر هاشتاج مسلسل العتاولة 2 موقع التواصل الاجتماعي أكس  بعد أن ظهر من خلال البوسترات انضمام نجوم جدد، أبرزهم نسرين أمين وفيفي عبده.

هاشتاج العتاولة 2

و تصدر هاشتاج العتاولة 2 قائمة الأكتر تدوالا وجاءت التعليقات كالاتي: هيبقي من احلي مسلسلات رمضان، منتظرين الحلقة الأولى، العتاولة نازلين بقوة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2 

ينطلق اليوم السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2 ،  وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.

نسرين أمين مسلسل العتاولة 2 إنستجرام فيفي عبده مسلسل “ذات”

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