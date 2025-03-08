نسرين أمين تستعيد ذكريات تصوير مسلسل ذات في 2013

شاركت الفنانة نسرين أمين صورة من كواليس تصوير مسلسل “ذات” على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “كواليس مسلسل ذات رمضان ٢٠١٣”.

نسرين أمين تظهر في بوستر مسلسل العتاولة ٢

تصدر هاشتاج مسلسل العتاولة 2 موقع التواصل الاجتماعي أكس بعد أن ظهر من خلال البوسترات انضمام نجوم جدد، أبرزهم نسرين أمين وفيفي عبده.

هاشتاج العتاولة 2

و تصدر هاشتاج العتاولة 2 قائمة الأكتر تدوالا وجاءت التعليقات كالاتي: هيبقي من احلي مسلسلات رمضان، منتظرين الحلقة الأولى، العتاولة نازلين بقوة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2

ينطلق اليوم السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2 ، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.