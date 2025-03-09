دعاء للأبناء بعد صلاة الفجر .. ردّده ليشرح الله صدورهم ويهديهم

دعاء للأبناء بعد صلاة الفجر .. الأبناء زهرة الحياة الدنيا، ولا يضاهى حب آبائهم لهم شيء فى الحياة، لذلك يحرص الاباء على البحث عن دعاء للابناء بعد صلاة الفجر ليشرح الله صدورهم ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح لهم، وفى السطور التالية سنذكر مجموعة من الادعية التى يمكن للمسلم ترديد.

دعاء للأبناء بعد صلاة الفجر

اللهم إن أولادي هم خير رزق اكتسبته في هذه الدنيا، فبارك لي بهم واحفظهم.

اللهم إني استودعتك أبنائي فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، الله احفظهم فإنك خير حافظًا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم بارك لهم في أعمارهم، وأرزاقهم، وأموالهم، وذرياتهم، اللهم ارض عنهم وأرضهم. اللهم عافهم واعفو عنهم، اللهم اهد قلوبهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وتجاوز عن زلاتهم.

اللهم يسر لهم كل خير واصرف عنهم كل شر، اللهم اجعلهم سعداء آمنين فرحين بما آتيتهم من فضلك، فإن فضلك واسع ورزقك قريب.

اللهم اجعل قلوبهم خاشعة، ونفوسهم قانعة، اللهم علّمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم وزدهم علمًا.

اللهم ارفع قدرهم، ويسر أمرهم، وأعطهم مسألتهم.

اللهم اجعلهم من الذين تنادي بهم في ملائكة السماء أنك تحبهم، فيحبهم الملائكة، ويحبهم أهل الأرض جميعهم. اللهم ارزقهم حبك، وحب من أحبك، وارزقهم حب كل عمل يقربهم لحبك.

اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبهم ربيعًا، ولصدورهم نورًا، ولأحزانهم دواءً وشفاءً اللهم استجب دعائنا بكل خير.

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك شكراً كثيراً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا رزقا حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

دعاء بعد صلاة الفجر بأربعين ألف حسنة

جاء في دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة، من حديث تميم الداري اكسب حسنة صلاة الفجر أن النبي اكسب حسنة صلاة الفجر قال : " من قال بعد صلاة الصبح : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلهًا واحدًا صمدًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له أربعين ألف حسنة " .

دعاء بعد صلاة الفجر لتيسير الأمور

اللهم إِني أعوذ بك من الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والبُخل، والجُبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إِني أَعُوذ بك من جَهد البلاء، ودَرك الشقاء، وسوءِ القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إِني أعُوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك.



رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين.



اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيراً.

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء. (اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).



(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ). (حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).