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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الأوكراني: الهجمات الجديدة تؤكد تمسك روسيا بالحرب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجمات العسكرية الجديدة التي تشنها القوات الروسية تظهر بوضوح أن روسيا لا تزال تتمسك بالحرب ولا تسعى إلى وقف التصعيد.

 وأوضح زيلينسكي أن هذه الهجمات تعكس استمرار النهج العدواني لروسيا، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يهدد السلام والأمن في المنطقة بشكل متواصل.

دعوات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

وفي سياق متصل، دعا زيلينسكي الحلفاء الدوليين إلى تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا لمواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة.

 وأشار إلى أهمية تقديم الدعم العسكري الفعّال لحماية الأجواء الأوكرانية من الهجمات الجوية التي تهدد المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وشدد على أن هذا النوع من الدعم يعد ضرورة قصوى في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

العقوبات ضد روسيا  أداة للضغط على بوتين

وفي إطار الضغط على روسيا، أكد الرئيس الأوكراني أن تعزيز العقوبات الدولية ضد روسيا يمثل أداة مهمة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التراجع.

 وأوضح زيلينسكي أن العقوبات المالية والاقتصادية تشكل ضغوطًا فعّالة على النظام الروسي، وتساهم في تقليص قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية، ما يجعلها أقل قدرة على مواصلة الحرب.

حادث تصادم شاحنات للجيش الأسترالي في ليزمور

من جانب آخر، أفادت وكالة "أ ف ب" بأن حادث تصادم شاحنتين تابعتين للجيش الأسترالي في مدينة ليزمور أسفر عن إصابة 36 شخصًا. 

وقع الحادث أثناء قيام الجيش الأسترالي بتوزيع المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الفيضانات المدمرة التي تجتاح البلاد حاليًا. وتعمل السلطات الأسترالية على تقديم الدعم للمصابين وتفقد الأوضاع في المنطقة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقوبات ضد روسيا الهجمات العسكرية الجديدة الدفاعات الجوية لأوكرانيا

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