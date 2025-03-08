أجواء رمضانية ساحرة في مرسى علم.. سائحون يشاركون العاملين بالفنادق إفطارهم

في أجواء رمضانية مميزة، شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر مشهداً فريداً من نوعه، حيث اجتمع العاملون في الفنادق السياحية على مائدة إفطار جماعي، وسط مشاركة لافتة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية. وتحوّلت خيمة الإفطار إلى ساحة من الألفة والتقارب الثقافي، حيث تبادل الجميع التهاني بشهر رمضان المبارك في لحظات عكست روح الضيافة المصرية.

مائدة مصرية أصيلة تثير إعجاب السياح

أوضح عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم نظمت هذه المائدة الرمضانية يوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من السائحين الذين فضّلوا ترك وجبة العشاء في المطاعم الرئيسية والانضمام إلى الإفطار الجماعي. وقدمت المائدة مجموعة متنوعة من الأكلات الشعبية المصرية، مثل الفول والطعمية، إلى جانب المشروبات التقليدية كالكركديه والتمر الهندي، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية مثل الزلابية ولقمة القاضي والجلاش والبسبوسة، والتي نالت إعجاب السياح الذين حرصوا على تذوقها لأول مرة.

تفاعل واسع وسياحة تتألق بلمسات رمضانية

لم يقتصر الأمر على مشاركة الطعام فقط، بل امتد إلى التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في الترويج السياحي لمرسى علم وعكس أجواء الاستقرار التي تشهدها المدينة. وأشار عثمان إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز تجربة السياحة الثقافية، حيث يتعرف السياح على العادات والتقاليد المصرية في أجواء مبهجة.

مرسى علم.. وجهة سياحية تتألق بروح الضيافة المصرية

تعكس هذه المبادرات روح الضيافة المصرية التي تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل مرسى علم وجهة متميزة تجمع بين سحر الطبيعة ودفء الأجواء الرمضانية، في صورة حضارية تدعم تنشيط السياحة وتعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.