يغطي معظم الكرة الأرضية.. تفاصيل أول خسوف كلي للقمر في 2025

أول خسوف للقمر لعام 2025، يشهد العالم في عام 2025 حدث فلكي عالمي يحدث خلال عدة أيام، وهو الخسوف الكلي الذي يتزامن مع منتصف شهر رمضان المبارك، ما يضيف له طابعًا خاصًا، ويعد من أهم الظواهر الفلكية لهذا العام.

ويتساءل الكثير في الوقت الراهن عن خسوف القمر وهل سوف تشهده مصر أم لأ، وهل له تاثير علينا.

أول خسوف للقمر لعام 2025

أول خسوف كلي للقمر في 2025

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن أول خسوف للقمر لعام 2025 يحدث يوم الجمعة القادم 14 مارس، وأن توقيته يأتي بالتزامن مع منتصف شهر رمضان.

الدكتور أشرف تادرس

وأشار الدكتور تادرس أن خسوف القمر الكلي يحدث عندما يمر قرص القمر خلال ظل الأرض، حيث يصبح لون القمر نحاسي داكن ويميل لونه إلى الاحمرار، أن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا

ولفت رئيس قسم الفلك السابق، أن الخسوف الكلي للقمر سيكون مرئيا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

هل نشاهد خسوف القمر في مصر

سيظهر الخسوف شبه الظلي في أجزاء كبيرة من قارة افريقيا حيث يمر القمر خلال شبه ظل الأرض ، حيث يغمق جزء منه قليلا بطريقة تكاد تكون ملحوظة دون احمرار لونه، أن خسوف القمر لايمكن رؤيته في مصر.

تأثير الخسوف على الإنسان

وأكد استاذ الفلك، أن ظاهرة خسوف القمر ليس لها تأثيرات سلبية على المواطنين أو الحياة على الأرض، ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي، و أنه دائما ما يروج البعض أحاديث عن تأثير الخسوف على الإنسان، ولكن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد اى دليل علمي عليه.

أول خسوف للقمر لعام 2025

ويتزامن في يوم خسوف القمر اكتمال قرص القمر ليصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي ، وتكون نسبة لمعانه 100%.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك، أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام، مشيرآ إلي أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .