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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 9-3-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025.

وبلغ ثاني أدنى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ميد بنك".

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه منذ الخميس الماضي في البنوك المصرية، بعد أن استقر في يومه الثالث على التوالي.

تحركات الدولار

زاد سعر الصرف الأجنبي يوم الخميس الماضي بقيمة 4 قروش في المتوسط على مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو  50.64 جنيه للشراء و 50.74 جنيه للبيع وذلك منذ الخميس الماضي.

متوسط سعر الدولار

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك العامة والخاصة نحو 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،الاسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، البركة، فيصل"

أقل سعر دولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، ساييب، الأهلي الكويتي، HSBC".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.67 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

أعلي سعر

وجاء أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وسجل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.7 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

جاء ثالث أعلى سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو 50.68 جنيه للشراء و 50.78 جنيه للبيع في بنك نكست

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا  47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.

الاحتياطي النقدي

كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 ملايين دولار.

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مكونات الاحتياطي النقدي في مصر


يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس، بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.

دعم الخدمات البنكية

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.

وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.

كشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الإجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

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