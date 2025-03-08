الفاتيكان: البابا فرنسيس يظهر استجابة جيدة للعلاج

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يظهر "استجابة جيدة للعلاج"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

رسالة صوتية من البابا فرانسيس

وفي وقت سابق، أرسل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني لأول مرة رسالة صوتية من المستشفى الذي عولج فيه يوم الخميس ممتنا له صلواته ودعمه من جميع أنحاء العالم.

وكانت الرسالة القصيرة المكونة من صفين سجلها البابا فرنسيس من مستشفى جيميلي في رومام الإيطالي، تم عرضها سابقا خلال صلاة الليل من أجل البابا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقال البابا في الرسالة: "أشكركم من أعماق قلبي على صلواتكم في الميدان من أجل صحتي".

وأمس، قال الفاتيكان إن حالة البابا فرنسيس مستقرة وإنه يخضع لجلسات العلاج الطبيعي التنفسي في المستشفى الذي دخله قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ورغم استمرار الأطباء في الإبقاء على التكهنات الطبية قيد التحفظ، فقد تقرر إصدار التحديث الصحي المقبل يوم السبت، نظرًا لاستقرار الوضع العام.