حقق فريق ليفربول، فوزًا مثيرًا على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح ثنائية من علامة الجزاء، في الدقائق 54 و88 على الترتيب.

وكان ساوثهامبتون قد سجل أولًا في الوقت بدل الضائع، بالشوط الأول، عن طريق ويل سمولبون.

وفي الشوط الثاني تمكن داروين نونيز من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 51، قبل أن يحرز صلاح الهدفين الثاني والثالث من ركلتي جزاء.

موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية

من المقرر أن يستضيف ليفربول فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب «الأنفيلد»، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام لساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، سجله إيليوت، في مباراة شهدت تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول اليوم

1- ليفربول: 70 نقطة

2- آرسنال: 54 نقطة

3- نوتنجهام فورست: 51 نقطة

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة

5- تشيلسي: 46 نقطة

6- نيوكاسل: 44 نقطة

7- برايتون: 44 نقطة

8- بورنموث: 43 نقطة

9- فولهام: 43 نقطة

10- أستون فيلا: 42 نقطة

11- كريستال بالاس: 39 نقطة

12- برينتفورد: 38 نقطة

13- توتنهام: 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد: 33 نقطة

15- وست هام: 33 نقطة

16- إيفرتون: 32 نقطة

17- وولفرهامبتون: 22 نقطة

18- إبسويتش تاون: 17 نقطة

19- ليستر سيتي: 17 نقطة

20- ساوثهامبتون: 9 نقاط