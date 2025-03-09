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أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يبحث المواطنون يوميًا على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق،  والتى شهدت ارتفاعًا واضحًا اليوم الأحد ، بسبب زيادة الإقبال،.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 

وارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي  97 جنيها بعد ما وصل إلى 91 جنيهًا أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالى 70 جنيها للكيلو  بعد ما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 104 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.
 

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

 

أسعار البيض اليوم الأحد 9-3-2025

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

ويصل سعر كرتونة البيض بوزارة الزراعة إلى 150 جنيهًا ويتم طرحها من خلال منافذها أو المعارض الخاصة بالوزارة.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات و11 جنيهًا.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيهًا و 24 جنيهًا.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيهًا و25 جنيهًا.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيهًا.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيهًا .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيهًا.

 

ومن جانبه ، من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات له ، أن : مصر تحتل مكانة متقدمة في صناعة الدواجن 

تصدير الدواجن

ولفت  إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.

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